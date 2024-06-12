شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في بناية بمنطقة المنقف في الكويت ووفاة 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع حريق ضخم في في بناية بمنطقة المنقف بالعاصمة الكويتية الكويتن اليوم الاربعاء، أسفر عن وفاة 4 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة و 4 حالات وصلت متوفية جراء الحريق الذي حدث في بناية بمنطقة المنقف.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في البلاد بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و 6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و 11 حالة في مستشفى مبارك و 4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، منوهة أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.