شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حريق فى أحد المبانى بالكويت إلى أكثر من 35 وفاة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد الوفيات بسبب الحريق فى أحد المبانى بمدينة المنقف فى الكويت إلى أكثر من 35 وفاة، فيما يتلقى عشرات المصابين العلاج فى عدد من مستشفيات وزارة الصحة الكويتية.

وقال اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية الكويتية،حسبما نقل موقع "القبس" الكويتى، إنه تم التوجه إلى الحادث، وتشكيل فريق من المطافي والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين.

من جهته، قال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان إن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35، وإنه تم نقل 15 مصاباً إلى المستشفيات توفي منهم 4.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة جزاء الحريق في بناية بمنطقة المنقف، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وأكدت أنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، كما قامت الوزارة بتشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين .