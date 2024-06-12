شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تطلق حملة لتقديم معلومات حول جرائم الحرب فى دارفور والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حملة تدعو لتقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلّق بمزاعم ارتكاب جرائم بـ دارفور بالسودان.

ودعا المكتب في الحساب الرسمي لمكتب مدعي المحكمة بمنصة إكس، أيِّ شخص لديه معلومات ذات صلة بالجرائم الدولية المزعومة في دارفور إلى تقديمها.

وقال المدعي العام لدى المحكمة: نحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر بشمال دارفور والمناطق المحيطة بها». ووضعت المحكمة رابطاً على التغريدة لتقديم المعلومات من خلاله.

وقال المنسق الأممي للإغاثة مارتن جريفيث، إنّ العُنف المُتَصَاعِد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية وجّـه ضربة ساحقة للمدنيين.

واتّهم وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور السوداني بابكر حمدين، قوات الدعم السريع، بتعمُّد إيقاف عمل المؤسسات الخدمية، خُصُوصاً المستشفيات في مدينة الفاشر.

وأودت الحرب التى اندلعت بين الجيش والدعم السريع بحياة أكثر من 35 ألف سودانى فى قري ومدنا سودانية مختلفة، وأدت لنزوح اكثر من 10 ملايين سودانى فى الداخل والخارج.



