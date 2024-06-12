شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال حرائق فى شمال إسرائيل بعد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، اشتعال حرائق فى عدة مناطق بالشمال بعد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، قبل ساعات، إن صافرات الإنذار تدوي في كل المدن والقرى بالشمال، بعدما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك رشقات صاروخية مُكثفة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.