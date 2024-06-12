شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق أممى: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى الأشهر الأولى من الصراع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى الأشهر الأولى من الصراع فى قطاع غزة.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة -حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل إلى هذه النتائج بناء على تقريرين أحدهما ركز على هجمات حركة حماس فى السابع من أكتوبر الماضي، والآخر على رد إسرائيل على هذه الهجمات.

وأضافت اللجنة - في بيان صادر عنها - أن الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين فى قطاع غزة والدمار الواسع النطاق للمباني والبنية التحتية كانت نتيجة حتمية لاستراتيجية تم اتباعها بقصد التسبب في أكبر قدر من الضرر متجاهلة مبادئ التمييز واتخاذ الاحتياطات الكافية.

وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب إضافية باستخدامها سلاح التجويع ضد المدنيين حيث أنه منعت إدخال المساعدات الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية للقطاع.