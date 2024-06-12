شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حريق ضخم في بناية بمنطقة المنقف ومقتل 35 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع حريق ضخم في في بناية بمنطقة المنقف بدولة الكويت، اليوم الاربعاء، أسفر عن وفاة نحو 35 شخصًا، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في البلاد بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و 6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و 11 حالة في مستشفى مبارك و 4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين.

