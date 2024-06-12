الخليج اليوم .. وزير الداخلية الكويتي يعلن عن إجراء عاجل بعد حريق بناية المنقف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إجراء عاجل أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالكويت، الشيخ فهد اليوسف بالتحفظ على مواطن (شقيق صاحب العقار وشركة العمالة المنكوبة)، ومقيم من جنسية عربية، مشدداً على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه.

وكان اليوسف قد تواجد في موقع الحريق وتفاجأ بأن عدد من يسكن العمارة هو 196 شخصاً حسب ما قاله شقيق صاحب العمارة حيث أكد له اليوسف ان العمالة في رقبتك امام الله.

ووصف اليوسف ما حدث صباح اليوم في حريق ‫المنقف‬ بأنه كارثة حقيقية مبينا أن الحادثة كانت نتيجة لجشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب البنايات وفق صحيفة القبس.

حملة على المخالفات

‏وقال أعطيت أوامر للجهات المعنية للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى لتلافي هذا النوع من الحوادث.

وأمهل اليوسف أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة المخالفات، وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، والإزالات ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار.

وقال سيتم إزالة أي مخالفة من صباح غد لوجود إهمال من أصحاب العقارات الذين سيتم تحويل المخالف منهم للنيابة.

وأعلن اليوسف أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك أيضا في ما يخص تكدس العمالة.

وكشف أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال.

على صعيد متصل تواجد اليوسف في مستشفى العدان للاطمئنان على المصابين، كما تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الجهراء.

و أعلن اللواء عيد العويهان، مدير عام الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن عدد الوفيات جراء حريق منطقة المنقف جنوب العاصمة تجاوز 35 حالة إضافة إلى 15 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، قوله إن الحريق اندلع في مبنى سكن عمال مكتظ، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق خلال النوم، بينما تم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

وقالت وزارة الصحة إنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة لهم، وضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، مشيرة إلى أنها شكلت فرقا طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.