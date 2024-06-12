شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تنقل 18 حاجا من المدينة المنورة للمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة الصحة بالسعودية والتي تقل 18 حاجًا من 12 جنسية، يمثلون المرضى المنوَّمين فى مستشفيات المدينة المنورة، لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية مع أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن القافلة تضم أسطولًا متكاملًا مُكوَّنًا من 31 سيارة إسعاف، مزوَّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع وجود فريق طبي متخصص مكون من 133 ممارسًا متخصصًا من أطباء وممرضين ومسعفين، وتتضمن 6 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات للعناية المركزة، إضافةً إلى 4 وحدات إسعاف مسانِدة، وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

وفي سياق متصل، دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، حيث تضمنت التجربة التي تم تطبيقها لأول مرة إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني، كما تم استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي؛ في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.