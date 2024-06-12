شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: نعمل على تمكين ذوى الإعاقة لإكمال شعائرهم بسهولة خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى لهيئة رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة بالسعودية خالد الخبرانى، اليوم الأربعاء، أن المملكة تعمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل متكامل مع كافة القطاعات الحكومية، بما فيها الحج والعمرة، لإكمال شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة.

وقال الخبراني - في مداخلة "الإخبارية السعودية"، "إن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية بمنظومة الحج والعمرة، إلى تيسير عملية وصولهم وحصولهم على كافة الخدمات لأداء مناسكهم بشكل ميسر، من خلال وسائل النقل والمواصلات، والخدمات الصحية والمعنية بحملات الحج والعمرة لأداء الشعائر الدينية.

وأضاف أن هيئة رعاية ذوي الإعاقة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وهيئة مكة المكرمة، ومنظومة الحج والعمرة، لتيسير وصول ذوي الإعاقة للحرمين الشريفين، واستكمال شعائرهم الدينية، وأداء الطواف والسعي والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال منظومة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب مساعدتهم في الترجمة الإشارية، واستخدام العربات الكهربائية التي بلغ عددها 251 عربة، والحصول على المصاحف المكتوبة بطريقة (برايل) وترجمة الدروس الدينية.

ودعا الحجاج من ذوي الإعاقة إلى ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المقدمة لهم من جميع القطاعات الحكومية وشركات الحج والعمرة في المملكة، لافتا إلى أن هناك مبادرات وطنية لتقديم الدعم النفسي لهم خلال موسم الحج.