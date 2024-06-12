شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف 6 مواقع للاحتلال الإسرائيلى بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، قصف مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالى، فى قاعدة ميرون الإسرائيلية، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.‏

وأشار الحزب - في بيان، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - إلى "قصف المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في عميعاد بعشرات صواريخ الكاتيوشا، بالإضافة لقصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعد عين زيتيم بعشرات الصواريخ".

وأضاف البيان أنه "تم قصف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصيب إصابة مباشرة، واستهدفت قوات حزب الله موقع راميا بالقذائف المدفعية، واستهدفت أيضا موقع (الراهب) بالقذائف المدفعية".

