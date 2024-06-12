شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يدعو إلى هدنة إنسانية فى السودان خلال عيد الاضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن السودان يعاني من ازمة إنسانية عميقة، موضحا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الملايين من أبناء الشعب السوداني.

وأضاف خلال كلمته أمام الاجتماع التشاوري لاستعادة الاستقرار في السودان أن الحاجة ملحة للتوصل إلى هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى مع حشد الدعم الدولي والإقليمي للوصول إلى مفاوضات من شأنها الوصول إلى استقرار الدولة مع تقديم مبادرات اقتصادية من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد.



