إليكم أبسط طريقة لخسارة دهون البطن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكدت دراسة سابقة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، أنه مقابل كل 4 بوصات مكعبة (10 سنتيمترات مكعبة) من حجم الخصر الزائد، تزيد فرص الوفاة المبكرة بنسبة 11%، فلا يوجد مؤشر على الصحة العامة أقوى من شكل وحجم الخصر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، ونقله موقع "الشرق الاوسط" فإنه من الضروري للصحة أن يكون لديك نسبة صحية من الدهون في الجسم.

وحسب المجلة الأميركية للتغذية السريرية، فإن تكوين الدهون الطبيعي للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و59 عاماً يتراوح بين 23 و33% من إجمالي كتلة الجسم.

أما بالنسبة للرجال، فتبلغ النسبة نحو 11 إلى 21%، ويجب أن يكون لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 60 و79 عاماً 24 إلى 35% من الدهون في الجسم، ويجب أن يكون لدى الرجال في الفئة العمرية نفسها 13 إلى 24 %.

كيف نفقد الدهون في البطن؟

بصرف النظر عن عملية شفط الدهون، وجراحة المعدة، وأدوية إنقاص الوزن، فإن الطريقة الأكثر فعالية لتقليل دهون البطن بشكل طبيعي، هي حرقها من خلال تقييد السعرات الحرارية والنشاط.

الخلايا الدهنية هي وحدات تخزين مملوءة بالطاقة الزائدة التي تترسب حول الجسم بنمط يعتمد على الوراثة. الرجال أكثر عرضة لتخزين الدهون حول البطن، والنساء عرضة لتخزين الدهون حول الوركين والفخذين والمؤخرة.

يبدأ حرق الدهون -المعروف أيضاً باسم أكسدة الدهون- عندما يبدأ استنزاف إمدادات الطاقة داخل مجرى الدم، والتي تسمى الغليكوجين، ويتم إطلاق الهرمونات من الدماغ التي تحفز الخلايا الدهنية على إطلاق حزم الطاقة التي تحتوي عليها، و تمر جزيئات الأحماض الدهنية هذه إلى مجرى الدم، حيث يتم التقاطها عن طريق العضلات والرئتين والقلب، يتم بعد ذلك تفكيك الأحماض الدهنية واستخدام الطاقة المخزنة فيها لتغذية النشاط.

النظام الغذائي المثالي

كشفت دراسة حديثة أن تناول "الكيمتشي" وهو طبق كوري تقليدي من الملفوف المخمر مع كل وجبة، يمكن أن يقلل من حجم البطن. تبين أن البكتيريا المفيدة الموجودة في الكيمتشي لها تأثير جيد على الأمعاء، لذا فإن إدخال الأطعمة المخمرة في نظامك الغذائي قد يكون هو الحل الأمثل.

يقول اختصاصي اللياقة البدنية نيك جونسون، إن عضلات البطن تُصنع في المطبخ... ستجد أنه من الأكثر فعالية أن تفقد البوصات الزائدة حول خصرك من خلال التركيز على الطعام.

ويلفت التقرير إلى أن النظام الغذائي الغني بالبروتين هو الأفضل لفقدان الدهون.

وتنصح خبيرة التغذية ريانون لامبرت، بالتركيز على الأطعمة الطبيعية الكاملة الغنية بالألياف. وتقول: "الفواكه والخضراوات والفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة رائعة، يمكن أن تقلل الألياف من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية"

وتضيف: "حاول تقليل الأطعمة المصنعة والسكرية، والتي يمكن أن تساهم في تراكم الدهون في البطن".

الحصول على القدر المناسب من النوم هو طريق آخر لخسارة دهون البطن. وتقول لامبرت: "أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم لديهم نسبة 11% من الدهون الحشوية أكثر".

تمارين حرق دهون البطن

لا توجد تمارين تستهدف دهون البطن على وجه التحديد، وذلك لأن فقدان الدهون يحدث في الجسم كله، وليس في مناطق معينة، ومن ثم، فمن الأفضل التركيز على التمارين التي تقلل من الدهون الكلية بشكل أكثر فعالية، بالنسبة لقدراتك ومستوى لياقتك البدنية.

تتكون أفضل برامج تمارين فقدان الدهون من مزيج صحي من تمارين القلب وهي الجري، وركوب الدراجات، وما إلى ذلك، وتدريبات المقاومة، أي رفع الأثقال، وتمارين وزن الجسم، وما إلى ذلك.

يمكنك أيضاً زيادة حرق الدهون عن طريق إدخال تغييرات صغيرة على حياتك اليومية؛ مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، والمشي لمسافات قصيرة بدلاً من قيادة السيارة مثلاً.