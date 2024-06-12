شكرا لقرائتكم خبر عن حريق المنقف يسجل 40 حالة وفاة.. ووقف مسؤولي البلدية عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الضحايا في حريق المنقف إلى أكثر من 40 حالة وفاة، إثر النيران الهائلة التي شبت في مبنى يقطنه العمال بالحي.

تفقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف، موقع حريق المنقف، وأمهل أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة أي مخالفات، مؤكداً أن البلدية وفرق الإزالة ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار .

وكشف وزير الداخلية أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال.



وقف عن العمل



وأصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الكويتية الدكتورة نورة المشعان توجيهًا لمدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس بوقف جميع قياديي فرع بلدي الأحمدي عن العمل بسبب ‫حريق المنقف وإحالتهم للتحقيق.



وقال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان إن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 ، وإنه تم نقل 15 مصاباً إلى المستشفيات توفي منهم 4.

من جانب آخر كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن الإحصائية الأولية في شأن حريق المنقف تشير إلى وفاة عدد من الأشخاص وعدد من الإصابات في الحريق.