الخليج اليوم .. شاهد.. تفاعل كبير مع تعليق ولي العهد الأردني على فوز منتخب بلاده على السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حصد تعليق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على فوز منتخب بلاده لكرة القدم على نظيره السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمير الحسين صورة للنتيجة النهائية للمباراة التي جمعت الفريقين في ختام الدور الأول للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، عبر خاصية "ستوري" على صفحته بمنصة "إنستغرام" قائلا: "الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق! أداء مميز من الأخضر السعودي"، مرفقا ذلك بأغنية "أردنية سعودية".

وأشاد نشطاء بتصرف الأمير، الذي وصفوه بالذكي والحكيم، حيث لم يرغب على ما يبدو في إغضاب أحد أو إثارة أي حساسيات، خاصة أن زوجته الأميرة رجوة الحسين سعودية الجنسية.

وفاز المنتخب الأردني على نظيره السعودي، أمس الثلاثاء، على أرض ملعب الأول بارك في المملكة، بهدفين مقابل هدف.

وفي وقت سابق، نشر ولي العهد الأردني صورة جديدة تجمعه وزوجته الحامل، معلقا: "أنا ورجوة"، وذلك على هامش الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي.

وكان مصدر في الديوان الملكي قد نفى منذ أسبوعين أنباء عن ولادة الأميرة رجوة لمولودها الأول، دون الإعلان عن الموعد الدقيق للولادة.