شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل حريق المنقف عقب وفاة 43 وإصابة العشرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة و4 حالات وصلت متوفاة جراء الحريق الذى حدث فى مبنى بمنطقة المنقف فى الكويت .

وأكدت الصحة الكويتية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنها تتابع عن كثب حالة المصابين فى حريق الكويت وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية فى البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية منوهة أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهم ولذويهم.

وأعلن مدير الأدلة الجنائية فى وزارة الداخلية الكويتية اللواء عيد العويهان إحصاء أكثر من 35 حالة وفاة فى موقع حريق الكويت بمنطقة المنقف حتى الآن إضافة إلى 15 مصابا نقلوا إلى المستشفيات بينهم أربع وفيات وجار الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة.

وقال العويهان فى تصريح لـ تلفزيون الكويت: «تلقينا بلاغا من عمليات وزارة الداخلية فى تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء عن وجود حريق فى منطقة المنقف قطعة 4 شارع 23».



وأضاف: توجهنا إلى مكان حريق الكويت وسيطرت قوة الإطفاء على الحريق ومن ثم بدأت المعاينة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية من قبل فريق طوارئ مشكل لمثل هذه الأزمات». وذكر أن بعض المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع قوة الإطفاء والطوارئ الطبية وتم التعرف على ثلاثة أشخاص ويجرى التعرف على الآخرين.



وذكرت مصادر لموقع "الجريدة" الكويتية، أن عدد الوفيات فى حريق الكويت وصل حتى الآن إلى 43 حالة بالإضافة إلى عشرات الإصابات منها 7 حرجة، وذكرت المصادر أن الحريق بدأ فى غرفة الحارس وامتد إلى استراحة بالدور الأول ثم إلى مخزن به اسطوانات غاز وامتد لبقية المبنى المكون من 7 أدوار، مشيرة إلى أن أغلب الوفيات من الجنسية الهندية.

"أصوات استغاثة".. مشاهد توثّق اللحظات الأولى لاندلاع حريق هائل فى بناية سكنية بمدينة المنقف الكويتية ما تسبب فى مقتل العشرات#الكويت#الحدث pic.twitter.com/j2zrG9pgRS

— ا لـحـدث (@AlHadath)

"أصوات استغاثة".. مشاهد توثّق اللحظات الأولى لاندلاع حريق هائل في بناية سكنية بمدينة المنقف الكويتية ما تسبب في مقتل العشرات#الكويت#الحدث pic.twitter.com/j2zrG9pgRS — ا لـحـدث (@AlHadath) June 12, 2024

من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن ما حدث صباح اليوم بالمنقف كارثة حقيقة، مشيرًا إلى وفاة 41 شخصًا حتى اللحظة.

وأكد اليوسف أن ما حدث كان نتيجة لجشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب المبانى، منوهًا إلى أنه أعطى أوامره للبلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين، مؤكدًا بأنه سيعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها، مشيرًا إلى أنه وجه أوامره بحجز صاحب الشركة وصاحب المبنى وحارسها والتحفظ عليهم لحين انتهاء الأدلة الجنائية من عمليات التفتيش والتدقيق.

هذا وتواجد داخل المبنى نحو 196 عامل حسب إفادة صاحب الشركة.

وأكدت المصادر للجريدة، أن وزارة الصحة فعلت غرفة طوارئ وعمليات خاصة على مدار الساعة للوقوف على اخر مستجدات الحريق.