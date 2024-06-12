شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 170 صاروخا على الأقل شمال إسرائيل من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن 170 صاروخا على الأقل تم إطلاقها من لبنان، صوب مناطق متفرقة فى شمال إسرائيل، منذ الصباح.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن منظومة القبة الحديدية اعترضت بعضها، ونسبت إلى الجيش الإسرائيلى قوله إنه قام بقصف مواقع وبنى تحتية لحزب الله اطلقت منها الصواريخ.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عديدة في شمال إسرائيل، تحسبا لصواريخ أو أجسام طائرة مشتبه بها (مسيرات).

وقالت خدمة إطفاء الحرائق الإسرائيلية إن 21 فريقا و8 طائرات تشارك في إطفاء حرائق في مناطق عديدة في شمال إسرائيل، نتيجة للصوايخ التي أطلقها حزب الله.

ويأتي الهجوم من قبل حزب الله اليوم ردًا على غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، الليلة الماضية، أسفرت عن استشهاد قيادي في حزب الله وثلاثة نشطاء آخرين.