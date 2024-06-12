شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف سفينة تجارية جنوب غربى الحديدة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمبرى البريطانية لأمن الملاحة البحرية، اليوم الأربعاء، أن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لاستهداف على بعد نحو 67 ميلا بحريا جنوب غربى الحديدة فى اليمن.

وأشارت الشركة - في مذكرة أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن التقييم الخاص بها يشير إلى أن السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها الحوثيون وقت حدوث الواقعة.

وكانت جماعة الحوثى قد أعلنت، في وقت سابق، استهدافها للمدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية.