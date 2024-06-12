شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: استمرار الصراع فى السودان سيؤدى إلى انهيار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن استمرار الصراعات سيؤدي إلى انهيار الدولة السودانية، وبالتالي ينبغي وقف إطلاق النار بسرعة، مع تقديم الدعم لمنبر جدة المرتبط بالحوار مع الأطراف السودانية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، أن الاجتماع شهد إشارات إلى اهمية التعامل الايجابي مع مؤسسات الدولة السودانية موضحا انه بدون مؤسسات سوف يتحلل السودان.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق فنى من الوسطاء وأصحاب المبادرات حيث سيجتمع الشهر المقبل في جيبوتي بعد شهر من الآن لتبادل المعلومات حول المبادرات المختلفة.