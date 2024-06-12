شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال التونسى الأفريقى: مصر وتونس بوابتان نحو أفريقيا استثماريا وتجاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأعمال التونسى الأفريقى أنيس الجزيرى أن مصر وتونس بوابة حقيقة تجارية واستثمارية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن البلدين يشهدان تطورا صناعيا متقدما.

وقال الجزيرى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات الدورة السابعة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا تحت رعاية الرئيس التونسى قيس سعيد - "إن فعاليات منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا يهدف إلى تطوير قطاع الصناعات التحويلية في إفريقيا عامة، وفي مصر وتونس على وجه الخصوص".

وأضاف: أن "القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الثروات، والمواد الأولية تصدر لأوروبا والصين لتعود إلينا على هيئة منتجات وخدمات ذات أسعار باهظة"، موضحا أن نسبة تحويل المواد الخام إلى منتجات إفريقية تمثل 11%، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تمتلكه القارة من ثروات.

وشدد على ضرورة أن يكون لتونس ومصر دور ريادي للاستثمار في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، مشيرا إلى أن ذلك هو هدف أساسي للدورة السابعة للمنتدى الاستثماري التجاري الذي شهد حضورا متميزا من آسيا والصين وكوريا الجنوبية والهند وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى وفد من الكوميسا، فيما تأتي بولونيا والكونغو الديمقراطية "ضيفا شرف المنتدى"، والذي سيسهم في عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم القارة الإفريقية.

ولفت رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إلى أن مصر وتونس لديهما توجه كبير للاستثمار بالدول الإفريقية، فمصر تهتم بشرق إفريقيا، في حين تهتم تونس بغربها، مما يساعد البلدين الشقيقين على القيام بشراكات لاختراق كافة الأسواق الإفريقية الناشئة.