شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين للحج من فلسطين إلى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم، طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين والبالغ عددهم 500 حاج وحاجة، وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة عبر عدد من اللجان التي تعمل على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات؛ لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم بمكة المكرمة.



تأتي هذه الجهود انطلاقًا من توجيهات قيادة المملكة السعودية ومتابعة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد لتقديم أرقى الخدمات لحجاج فلسطين ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية، فيما تستكمل الوزارة غداً الخميس استقبال باقي الضيوف من فلسطين والبالغ عددهم 2000 حاج وحاجة.



وقدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالقضية الفلسطينية وعلى تمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات.



يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 3322 حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم؛ والذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ.