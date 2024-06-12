الخليج اليوم .. وزارة الداخلية الكويتية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منطقة المنقف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ارتفعت حصيلة حريق اندلع في مبنى يؤوي نحو 200 عامل بمنطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، إلى 49 قتيلاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف إلى 49 حالة".

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، حيث تلقت الإطفاء بلاغا عنه في الرابعة والثلث فجرا، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي".

وأضاف أن "غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة".