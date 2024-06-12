الخليج اليوم .. شاهد.. لقطات مثيرة للنجم الأردني التعمري مع المدافع السعودي البليهي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فرض الجناح موسى التعمري نفسه كواحد من نجوم المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده الأردن ومضيفه السعودي أمس الثلاثاء.

وتصادم الجاران ضمن سادس وآخر جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، ليتفوق "النشامى" بنتيجة 2-1.

وبعد المباراة، انتشرت على منصات التواصل مقاطع فيديو للتعمري وهو يتلاعب بالمدافع السعودي علي البليهي في ثلاث مناسبات.

وظهر النجم الأردني في اللقطة الأولى وهو يمرر الكرة بين أقدام البليهي بشكل رائع في لعبة نالت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي اللقطة الثانية، ظهر التعمري وهو يراغ البليهي بمهارة عالية قبل أن ينسل داخل منطقة الجزاء.

كما قاد التعمري هجمة مرتدة للأردن متجاوزا البليهي المندفع قبل أن ينطلق مسرعا ويمرر كرة ارتطمت بدفاع المنتخب السعودي قبل أن يكملها المهاجم علي علوان داخل الشباك.

وخطف المنتخب الأردني صدارة المجموعة السابعة، إذ تساوى في نقاطه الـ13 مع الأخضر، وتقدم عليه بفارق الأهداف الإيجابية علما بأن المنتخبين كانا قد ضمنا قبل مواجهتهما أمس، التأهل لكأس آسيا 2027 بجانب الدور الثالث والأخير من تصفيات مونديال 2026.

المصدر: منصة "إكس"