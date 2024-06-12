شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في سوق المنامة بالبحرين.. والدفاع المدني يتحرك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الداخلية البحرينية، أن الدفاع المدني يباشر إخماد حريق مبنى متعدد الطوابق بمنطقة سوق المنامة، بينما تتخذ الجهات المختصة إجراءاتها اللازمة في الموقع.يواصل الدفاع المدني جهوده المكثفة لإخماد الحريق الذي اندلع بسوق المنامة القديم ودفع بـ 16 آلية و63 ضابطاً وفرداً.