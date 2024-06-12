بعد 250 يومًا.. 37202 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 250 على التوالي إلى 37202 شهداء، ونحو 84932 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد 38 فلسطينيًا، وإصابة 100 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لم تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

حذرت الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية منذ عدة أشهر.



وأكدت أن ذلك يعرض حياة مئات المرضي والجرحى للموت، إضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف، نتيجة عدم إدخال السولار اللازم لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأوكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وناشدت كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة التدخل لإدخال الوقود، إضافةً إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة، لافتة إلى استمرار معاناة آلاف المرضى، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري.