الخليج اليوم .. بعد مرور 14 عاما على فصلها عن توأم في السعودية.. فتاة سورية تصل إلى مكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عرضت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو يوثق وصول فتاة سورية إلى المملكة لأداء فريضة الحج، وذلك بعد 14 عاما من نجاح فصلها عن توأم طفيلي خلال عملية أجريت لها في المملكة.

وأوضحت "الإخبارية" أن الفتاة السورية سارة وصلت إلى المملكة لأداء فرضة الحج ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" الذي يستضيف الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم.

وفي لقائها مع القناة، تحدثت سارة عن صحتها وشعورها بوصولها لأداء فروض الحج قائلة: "صحتي الحمد الله جيدة، وشعوري لا يوصف بوصولي إلى هنا".

وأضافت: "أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، معربين عن اعتزازهم بالسعودية وقيادتها، حيث كتب أحدهم معلقا: "بفضل من الله ثم السعودية العظمى..تم في الماضي إقامة عملية معقدة شديدة الخطورة لسورية..وتم نجاح العملية (مجانا) واليوم تتمتع بصحة ممتازة وتقوم بالحج..الإنسانية سعودية"، وأضاف آخر: "لك الحمد يا الله على نعمة هذا البلد وحكامها".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.