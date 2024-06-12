شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: الوحدة الوطنية صمام الأمان للتغلب على مخططات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عبدالفتاح دولة، عن أمله في أن تدرك حركة "حماس" أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان للتغلب على مخططات الاحتلال الاسرائيلي لتعميق الإنقسام الفلسطيني.



ودعا "دولة"- خلال مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء حركة حماس للتعامل بمسئولية والستجابة لقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار طالما أنه يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني ويوقف الحرب؛ ويضمن انسحابا كاملا للاحتلال من كامل قطاع غزة وألا ترفض الاتفاق لمجرد قضايا تخص الحركة .



وأضاف: أن الدم الفلسطيني ينزف في قطاع غزة، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي؛ ساهمت في تعميق الانقسام الوطني الفلسطيني؛ رغبة منها في عدم إقامة دولة فلسطينية، واحداث شرخ سياسي وانفصال جغرافي مابين الضفة الغربية وقطاع غزة.



وتابع: إن الولايات المتحدة لم تقم بأي فعل حقيقي يوقف العدوان الإسرائيلي، حيث دعمته وزودته بالمال والمعدات العسكرية؛ فضلا عن حمايته في مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقض (فيتو)، مشيرا إلى أن أمريكا شعرت أنها بدأت تفقد دورها السياسي جراء دعمها للاحتلال، وأن العالم يخرج عن مسارها إلى مسار سياسي إنساني؛ يطالب بحقوق الشعب الفلسطيني.