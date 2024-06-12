شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: صافرات الإنذار تدوى فى منطقتى مفلاسيم ونير عام فى شمال غلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صفارات الإنذار تدوى فى منطقتى مفلاسيم ونير عام في شمال غلاف غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.