شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تتفق مع الفاو على إعداد استراتيجية للأمن الغذائي في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسؤولون بوزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا مع فريق من خبراء ومستشاري منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، على ضرورة التعاون الفني لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا.

وقالت وزارة الحكم المحلي الليبية - بحسب تلفزيون الوسط الليبي - إن اجتماع جمع مسؤولين من الجانبين ناقشوا خلاله مشروع التعاون الفني في اتجاه إعداد استراتيجية الأمن الغذائي بليبيا.

وأضافت أن زيارة فريق خبراء منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى ليبيا؛ تأتي تنفيذًا لأنشطة مشروع الدعم الفني المقدم من المنظمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ومجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.