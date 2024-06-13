شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: الولايات المتحدة لم تقم بأى فعل حقيقى لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بأي فعل حقيقي لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف "دولة"، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من الواضح أن الاحتلال تريد استمرار هذه الحرب وقد قالت مندوبتها بالأمس في أثناء جلسة مجلس الأمن إن الحرب مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها".

وتابع المتحدث باسم حركة فتح،أن مندوبة الاحتلال أعطت الرد وهي تجلس أمام دول مجلس الأمن وهذا أمر غير مشجع، مشددًا على ضرورة أن تتخذ حركة حماس موقفا مسؤولا، وتستجيب لمقترحات خطة ما بعد الحرب في غزة بسبب ارتباطها بالقرار الأممي، وبخاصة أن هذا القرار كان مبنيا على ما هو أفضل من المقترحات الأمريكية التي أرادت حلا جزئيا في قطاع غزة يراد منه تحرير أسرى الاحتلال لدى المقاومة ثم بعد ذلك، لا يدري أحد إن كان سيكتب له النجاح حتى مراحله الأخيرة.