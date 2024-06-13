شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يعزى نظيره الهندى فى حالات الوفاة جراء الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، اتصالا هاتفيا مع نظيره الهندى سوبرامانيام جايشانكار، عبر خلاله عن تعازي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى جمهورية الهند وشعبها الصديق جراء الحادث المأساوى الأليم الذي أودى بأرواح 49 مواطنا من الجالية الهندية المقيمة في دولة الكويت، نتيجة الحريق المفجع الذي وقع في مقر سكنهم.



وأعرب وزير الخارجية الكويتي - في بيان الأربعاء - عن أعمق مشاعر التعاطف والأسى لذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، ودعواه بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الكارثة المؤلمة، مؤكدا أن الجهات المعنية بدولة الكويت تسخر إمكانياتها لرعاية المصابين وتلبية احتياجاتهم الصحية والطبية.