شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى: توظيف التجهيزات الحديثة والتنقية لسلامة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي العقيد محمد الحمادى أنه يتم توظيف التجهيزات الحديثة والحلول التقنية والذكية في تنفيذ الخطط هذا العام من أجل سلامة وحماية ضيوف الرحمن .

وقال الحمادي - في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية، إن هناك منصات رقمية تعمل على متابعة الاعمال الميدانية، فضلا عن المنصة الذكية لمراقبة المشاعر وهي كاميرات تعني بجمع وتحليل البيانات ثم دراسة وتقديم أي تنبؤات حول وجود حوادث أو استشعار لحرائق أو كل الافتراضات التي هي من اختصاص الدفاع المدني .

وأضاف أنه في مشعر منى، يتم تكثيف جولات الاشراف الوقائي على جميع المخيمات وسكن الحجاج ومقرات العاملين على خدمتهم للتأكد من عدم وجود أي مسببات للحوادث وكفاءة أنظمة السلامة في هذه المواقع .

وأشار الى استمرار جاهزية المراكز الميدانية كما أن فرق التدخل السريع لها نقاط تمركز وانتشار تزامنا مع يوم التروية وكافة أيام النسك لتحقيق زمن الاستجابة المثالي من خلال الانتشار الميداني .

وأوضح أن مركز التحكم والتوجيه يتابع الاعمال والخطط الميدانية أولا بأول من خلال مباشرة الضباط والافراد والعاملين الميدانيين، بالإضافة إلى مركز التنسيق والطوارىء، الذي يعني بتنسيق الجهود للجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارىء