شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال دمر 90% من الشطر الشرقي لرفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمر الاحتلال الإسرائيلي إثر عدوانه المتواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 90% من المنازل والمنشآت الواقعة في الشطر الشرقي للمدينة، الذي يضم بلدات الشوكة والنصر والجنينة والعودة.

وتشكل تلك المناطق التي دمرها الاحتلال وحولها إلى كومة من الركام، أكثر من 50% من مساحة مدينة رفح. تدمير 10 آلاف منزل وأكدت مؤسسات حكومية وحقوقية، أن حجم الدمار في مدينة رفح منذ بدء الاجتياح البري هائل، وأن ما جرى تدميره يتجاوز 10 آلاف منزل ومنشأة.

ولفتت إلى أن الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة في الحي السعودي وتل السلطان ومنطقة تل زعرب، وقد نزح وفق معطيات وإحصائيات الأمم المتحدة أكثر من مليون فلسطيني عن مدينة رفح، التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي.