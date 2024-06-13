شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يعزي الكويت في ضحايا حريق المنقف والان نبدء بالتفاصيل

عزاء المملكة

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت، إثر الحريق الذي وقع في إحدى البنايات بمنطقة المنقف جنوب الكويت، ما أسفر عنه عدد من الوفيات والإصابات.وقدم خالص العزاء والمواساة لعائلات الضحايا، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

أعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، إثر وفاة العشرات وإصابة آخرين جراء اندلاع حريق بمنطقة المنقف.



وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعبًا جرّاء الحادث الأليم، مع وافر تمنياتها للكويت وشعبها والمقيمين على أراضيها بالأمن والسلامة.