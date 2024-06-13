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الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في ضحايا الحريق

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القاهرة - سامية سيد - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع دولة الكويت في ضحايا حريق اندلع بمبنى في منطقة المنقف، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن خالص تعازيها إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق،وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم،وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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