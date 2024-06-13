شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في ضحايا الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع دولة الكويت في ضحايا حريق اندلع بمبنى في منطقة المنقف، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن خالص تعازيها إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق،وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم،وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.