شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

انطلق اليوم الخميس، قطار المشاعر المقدسة فى أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ لخدمة ضيوف الرحمن فى تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة فى منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته الـ 9 المنتشرة بها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخطوط الحديدية السعودية "سار" أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوما، وتم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطارا، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

وأشارت الوكالة إلى أن "سار" أعلنت عن تعاقدها مع أكثر من 7 آلاف و500 موظف موسمي يجيدون التحدث بعدة لغات مختلفة لخدمة ضيوف الرحمن والتي يأتي منها (الإنجليزية - التركية - الإندونيسية - النيجيرية وغيرها).

وفي سياق متصل، وظفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في تسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام، مهامها المناطة بها في تجهيز البنية التقنية لـ 14 منفذا جويا وبحريا وبريا في المملكة، خصصت لدخول الحجاج هذا العام، لتسهيل إجراءات دخولهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الحج، إضافة إلى جهودها في دعم مبادرة طريق مكة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المنفذة هذا العام في 7 دول بالعالم.