شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: 74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية أول أيام الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة السعودية أن نحو من 74 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ بداية موسم الحج ، مشيرةً إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.وفق "سبق".

كما تم إجراء 15 عملية قلب مفتوح، و 181 قسطرة قلبية، و 536 عملية غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 1605 من الحجاج إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية العديد من المبادرات ضمن إطار استعدادها لموسم حج هذا العام، بهدف خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات متكاملة ومتنوعة للمنشآت والأفراد العاملين في الحج.

وفي إطار جهودها المبذولة في تمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد الراغبين في العمل خلال الحج ، أطلقت الوزارة خدمة "أجير الحج" وخدمة "التأشيرات الموسمية".

وتوفر خدمة "أجير الحج" للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر "باب أجير"، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.

وتسعى الخدمة لتحقيق جملةٍ من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفائتها في السوق، وتقديم حلول عملٍ مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وتُتاح الخدمة إلكترونيًا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، حيث استفادت 924 منشأة من الخدمة، وأصدرت 11.715 تصريحاً.

كما تتيح خدمة "التأشيرات الموسمية" الفرصة للمنشآت العاملة بموسم الحج في تغطية احتياجها من العاملين والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث عملت الوزارة منذ وقتٍ مبكرٍ على إصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت بشروط سهلةٍ وميسرة.

وبلغ عدد التأشيرات الموسمية الصادرة 42.853 تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في ‫موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.