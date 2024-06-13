شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تخصص عددًا من الأبواب والسلالم لتسهيل حركة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من البوابات و المداخل والمخارج والسلالم للحجاج القادمين إلى المسجد الحرام باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام ومشاية باب 153 ومشاية باب 145، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام؛ لضمان انسيابية حركة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم وعباداتهم.

وشملت تلك الجسور والسلالم جسر الشبيكة وسلم الشبيكة وجسر أجياد وسلم الأرقم، ومن السلالم خصصت سلم الشبيكة 66 وسلم الشبيكة 65، وللخروج من المسجد الحرام خصصت عددًا من الأبواب والجسور والسلالم وهي باب أجياد وباب إسماعيل وباب المروة وباب الفتح وباب (89) وباب (90) وباب (93) وباب (94) وأبواب الصفا وباب قريش. كما خصصت جسور المروة وعثمان والأرقم.



فيما خصصت سلم الشبيكة (65) وسلم مراد وسلم القرارة، بالإضافة إلى تهيئة 8 أبواب لذوي الإعاقة وكبار السن مزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل، وذلك لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية وهي باب (68) وباب (74) وباب (79) وباب (84) وباب (89) وباب (90) وباب (93) وباب (94)، ومن الجسور جسر أجياد وجسر الشبيكة وجسر المروة وجسر الأرقم.



من جانبها، أوضحت الهيئة أن هذه الترتيبات التنظيمية تهدف إلى التسهيل على الحجاج والمعتمرين والزائرين أداء مناسك الحج وضمان سلامتهم وراحتهم أثناء وجودهم في المسجد الحرام في ظل تعاون مستمر بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية المعنية.