شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: موقفنا ثابت تجاه وقف إطلاق نار دائم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، موقف بلاده الداعى لوقف إطلاق نار دائم وليس مرحلى فى قطاع غزة.

وأضاف حسين -خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إيران بالإنابة، علي باقر كني، أوردته قناة "العربية الحدث"- أن المنطقة تشهد توترات وحروب ومن الضروري التحاور من أجل التوصل لحلول سلمية، لأن الوضع الأمني في المنطقة في خطر، محذرا من توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على جنوب لبنان سيكون له تداعيات خطيرة في على المنطقة.

ومن جهته أكد وزير خارجية إيران بالإنابة، علي كني، ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة تقديم المساعدات للمدنيين في غزة دون قيد أو شرط.