شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون تحث على خفض التصعيد مع ازدياد التوتر بين إسرائيل ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت الولايات المتحدة الأمريكية، على خفض تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان، على خلفية التطورات الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، إن الوزير لويد أوستن أثار المسألة خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأضافت سينغ في إفادة صحفية: "لا نريد أن نشهد صراعا إقليميا أوسع نطاقا ونريد أن نشهد خفضاً لتصعيد التوتر في المنطقة".

في حين يعتبر اليوم هو الأكثر عنفا من ناحية العمليات العسكرية التي نفذها "حزب الله" باتجاه المواقع الإسرائيلية الاستراتيجية والتجسسية كماً ونوعا، بحيث تم إطلاق مئات الصواريخ من نوع "الكاتيوشا" والموجهة باتجاه المواقع الإسرائيلية، وذلك ردا على اغتيال إسرائيل للقائد العسكري البارز في الحزب طالب عبد الله، وعدد من المقاتلين، في غارة جوية استهدفت منزلا مأهولا في عمق الجنوب اللبناني.

وقد نفذ "حزب الله" اليوم 19 عملية نوعية ضد إسرائيل، حيث أكد أنه حقق إصابات مباشرة في أهدافه.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى اندلاع الحرائق في مناطق عدة من شمال إسرائيل جراء هذه الصواريخ.

جدير بالذكر أنه منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وضبط النفس.

ويؤكد "الحزب" على لسان قادته، أن توقف هذه العمليات، "رهن بتوقف العدوان على غزة".