شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الاتحادى السودانى يشيد بدعوة الجامعة العربية لإنقاذ الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في السودان ، اليوم الخميس، بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجامعة العربية في سبيل تعزيز التنسيق بين مبادرات وجهود السلام لصالح السودان . جاء ذلك في إشارة للاجتماع التشاوري الذي استضافته الجامعة العربية أمس الأربعاء وشاركت فيه جامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي وايغاد والاتحاد الاوروبي واصحاب مبادرات السلام مصر والسعودية وامريكا.

وأبدى أحمد السنجك عضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورئيسه بالولايات المتحدة الامريكية احمد في تصريحات له، ترحيبه بدعوة الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط للمجتمع الدولي العمل للحيلولة دون سقوط الدولة السودانية ومؤسساتها ، وقال السنجك ان هذه الدعوة وجدت استحسانًا كبيرًا وسط الشعب السوداني، وأضاف أن كلمة الأمين العام للجامعة تنم عن الفهم الصحيح للازمة،ولامست مفتاح النجاح لحلها ،مذكرًا بأن دور المجتمع الدولي كان سلبيا خلال الفترة الماضية،وأوضح أن تدخل بعض اطراف المجتمع الدولي كان سببا مباشرا في التشجيع على اندلاع الازمة وتعقيد الاوضاع التي تعد إحدى أكبر المآسي التي عايشها أهل السودان بكل فصولها المؤلمة.

وعدّ السنجك دعوة أبوالغيط لتحديد دور المجتمع الدولي في معالجة الازمة السودانية ، بمثابة رمي حجر كبير في بركة راكدة ، ووصفها بأنها تتطابق مع رؤية الحزب الاتحادي الاصل ومشروعه الوطني بقيادة الزعيم مولانا السيد محمد عثمان الميرغني أول الداعين للم الشمل السوداني لمواجهة التدخلات الأجنبية السلبية المخترقة للجسم السوداني والمهددة لوحدة البلاد وسيادتها الوطنية .