شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى: حريق المنقف كارثة وسنتعامل مع المخالفات دون إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت الشيخ فهد اليوسف إن حريق بناية المنقف الذى اندلع أمس الأربعاء كارثة حقيقية، مضيفا أن البلدية وفرق الإزالة ستتعامل اعتبارا من اليوم مع كل المخالفات في جميع العقارات من دون توجيه إنذارات مسبقة. وفق "الأنباء الكويتية ".

ومن جهة أخرى، بدأت الكويت اليوم الخميس، حملات لضبط المخالفات، حيث أعلنت وزارة الداخلية انطلاق الحملات التفتيشية على العقارات المخالفة بعدة مناطق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية نورة المشعان.



وأضافت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان لها، أن الحملة جاءت بمشاركة مسؤولين من وزارة الداخلية وبلدية الكويت وًقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء و والقوى العاملة.



ولا تزال الجهات المسئولة فى الكويت تبحث فى أسباب الحريق الهائل الذى اندلع في أحد المبانى السكنية الخاصة بالعمال والمكون من 6 طوابق في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت، وقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن هذا الحريق إلى 49 متوفياً، فيما ويتلقى المصابون الرعاية الصحية بمستشفيات الكويت.