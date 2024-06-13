شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تعزى الكويت في ضحايا حريق المنقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه تعازيه ومواساته إلى دولة الكويت قيادة وشعبا، في ضحايا الحريق الأليم الذى وقع أمس منطقة المنقف، موديا بحياة 49 شخصا. وفق بيان صادر عن المنظمة .

‎وأعرب الأمين العام عن تعاطفه مع أهالي الضحايا سائلا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



ومن جهة أخرى، كانت مصر قد تقدمت بخالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً إثر حادث حريق أحد المبانى بمنطقة المنقف، وأضاف أبو زيد : ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.



كما أعربت الإمارات أيضاً عن تعازيها وتضامنها مع دولة الكويت في ضحايا حريق منطقة المنقف.



وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن خالص تعازيها إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.