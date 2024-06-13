شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية: أمن الحج خط أحمر لا تهاون فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أن أمن الحج و الحجيج خط أحمر لا تهاون فيه، مشيرًا إلى دعم القوات المسلحة لجهود القوات العسكرية المعنية بأمن وسلامة الحجاج.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، وحدات القوات المسلحة وقطاعات وزارة الدفاع المشاركة في مهام الحج لهذا العام؛ للتأكد من جاهزيتها.

وافتتح الرويلى عددًا من مشاريع تأهيل مخيمات حملة وزارة الدفاع لمنسوبيها ولذوي الشهداء والمصابين السعوديين واليمنيين، بالإضافة إلى افتتاح مشروع تأهيل مخيمات حملة ضيوف الوزارة القادمين من أكثر من 20 دولة.

واطلع على البرامج الإرشادية والدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تفقده مشاركة الشرطة العسكرية المكلفة بمساندة قوى الأمن الداخلي في عملية إدارة الحشود، وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف، مشيرا إلى جاهزية المستشفى الميداني التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في مشعر عرفة، واطلع على تجهيزاته ومعداته الطبية المتطورة؛ حيث الْتقى خلالها بالكوادر الطبية والصحية بالمستشفى.

وقد سبق أن شدد مدير الأمن العام بالسعودية الفريق محمد البسامي، على أن أمن الحجيج خط أحمر، والتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بسلامة الحج وأمن الحجاج، موضحا أنه تم فرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة لمنع من لم يحصلوا على تصريح بالحج من دخول المشاعر المقدسة.