شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بشرية وخسائر مادية..محافظ أربيل يكشف تفاصيل جديدة عن حريق كوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن حريق مصفى النفط فى كوير، فيما أشار إلى أنه تسبب فى إصابات بشرية وإلحاق خسائر مادية.

وقال خوشناو - في مؤتمر صحفي اوردته وكالة الانباء العراقية "واع" أن حريقا اندلع مساء أمس الأربعاء بسبب شرارة انطلقت من أحد المولدات الموجودة على ظهر مركبة أدت إلى نشوب حريق في أحد العنابر الذي كان يحتوي على 500 طن من المواد القابلة للاشتعال في مصفى النفط بكوير ،وأن فرق الدفاع المدني وجميع الدوائر الامنية والخدمية استنفرت إلى مكان الحادث،وعملت جاهدة للحيلولة دون اتساع رقعه الحريق".

وأضاف "بسبب الغازات المصاحبة والمواد القابلة للاشتعال انتقل الحريق للعنبر الثاني"،لافتا إلى أنه "لا توجد أي خسائر بالارواح، إلا أن 4 سيارات للدفاع المدني مع العديد من سيارات الحمل احترقت، كما أصيب 3 عاملين بحروق،و10 من كوادر الدفاع المدني باختناقات نقلوا جميعهم إلى المستشفى".

وأكد أن "الحريق مازال مستمرا حتى الآن والخسائر الاولية تقدر ب 8 ملايين دولار".

ودعا المواطنين العراقيين إلى ضرورة اتباع تعليمات وشروط السلامة التي أقرتها دوائر الدفاع المدني سواء في المنازل أو المحلات أوالمصانع،موضحا أن التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحريق،وسيتم التدقيق في اجازة المصفى واجراءات السلامة فيه".

