شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تواصل حملتها التوعوية للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الصحة السعودية حملتها التوعوية لضيوف الرحمن في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالى بهدف نشر التوعية الصحية بين الحجاج، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.

وتضمنت الحملة - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - نشر معلومات حول الوقاية من الإجهاد الحرارى الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ونصائح حول الصحة العامة مثل حمل المظلة وأهمية شرب الماء الكافي، ونصائح حول التعامل مع الحالات الطارئة من خلال اللوحات التوعوية والإرشادية التي تتوزع في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة، والمحاضرات المقدمة لبعثات الحج، وبث المواد الرقمية عبر الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي.



وتأتي اللوحات التوعوية والإرشادية في إطار جهود الوزارة لضمان حصول الحجاج على أفضل رعاية خلال موسم الحج، حيث تتوفر اللوحات بلغات متعددة، فيما تواصل جهات القطاع الصحي جهودها ومساعيها لينعم ضيوف الرحمن برعاية صحية ذات جودة تتوافق مع أفضل المعايير المتبعة.



من ناحية أخرى، أنهت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، استعداداتها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن قطاعات الدولة الأخرى المعنية خلال موسم حج هذا العام من خلال تجهيز مواقعها بالمشاعر المقدسة عبر عيادات ومركز للإجهاد الحراري وضربات الشمس في كل من مشعر منى وعرفة ، بمشاركة أكثر من 250 موظفا وممارسا صحيا، منهم قرابة 50 طبيبا في تخصصات تشمل العناية المركزة والقلب والطوارئ والباطنة والجراحة والنساء والولادة وجراحة العظام، وطب الأسرة والمجتمع ومكافحة العدوى.



وأوضح المدير التنفيذي للتشغيل بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الدكتور جبر السبيعي، أن مشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن تتمثل في مشعر منى من خلال خمس عيادات للرجال والنساء وللأمراض التنفسية، و26 سريرًا مع أسرة خاصة بالعناية المركزة، وغرف عزل للأمراض المعدية، وغرفة للعمليات الصغرى والضماد، وعيادة للأسنان، كما تتوفر الخدمات الصيدلية والمختبر والآشعة.



وتشارك الشؤون الصحية للعام الثاني في مركز الإجهاد الحراري وضربات الشمس بعرفة، الذي يحتوي على 20 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات الخاصة بالتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الذي يتميز بنظام توزيع الهواء ورذاذ الماء، من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية تغطي جميع أجزاء جسم المصاب، إضافة إلى عيادات للرجال والنساء وصيدلية خارجية.



بدوره، نوه المشرف الطبي بالمستشفى الميداني بمشعر منى الدكتور ماجد الثقفي ، باكتمال استعداد فرق الطوارئ المجهزة بأحدث الأجهزة للطوارئ والدعم في مواقع الجمرات بمنى وجبل الرحمة بعرفة.