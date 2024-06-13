شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إصابة 15 شخصا فى حريق بمصفاة نفط غربى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تليفزيون "العهد" العراقي، بإصابة 15 شخصاً في حريق شب داخل مصفاة نفط على طريق أربيل - كوير شمال العراق، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، واصفاً الأمر بأنه "خارج السيطرة".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف أن الحريق يتسع جراء نشوب النيران في صهاريج إضافية، مشيراً إلى أن 12 صهريجاً للنفط انفجر جراء الحريق، مؤكداً أن الحريق "خارج السيطرة على الرغم من وجود 35 فريقاً للدفاع المدني".