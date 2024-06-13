شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نسخر كافة الإمكانات لرعاية مصابى حريق المنقف والعدالة ستأخذ مجراها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا، أن الدولة تتابع حالة مصابى حريق المنقف الذى اندلع أمس الأربعاء، وتقدم لهم كامل الرعاية الصحية وتسخر كافة الإمكانات لتلبية احتياجاتهم الطبية، متمنيا الشفاء العاجل لهم. وفق "كونا" .

وأضاف عبدالله اليحيا ـ خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية بالهند كيرتى فردان ، بمناسبة زيارته للكويت اليوم أن الجهات المعنية تقوم بالإجراءات الللازمة لكشف ملابسات الحادث الذى وقع أمس فى منطقة المنقف ومسببات تلك الكارثة المروعة، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها بكل شفافية فى هذه القضية.

من جانبه، ثمن فردان الجهود التى تقوم بها الكويت منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة وسرعة الاستجابة، واهتمام الحكومة بمتابعة حالة المصابين، وأيضا تواصل الخارجية الكويتية مع سفارة الهند بالكويت والجهات المعنية فى الهند بخصوص الحادث، معربا عن تقدير بلاده لكل ما تقدمه الكويت للجالية الهندية المقيمة على أراضيها.

ومن جهة أخرى، نفذت اليوم الخميس، حملات تفتيشية على العقارات المخالفة في عدة مناطق بالكويت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، ويشارك في الحملات عدد من الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والكهرباء والماء والقوى العاملة.

وفى هذا السياق، حذر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إن حريق بناية المنقف كارثة حقيقية، مضيفا أن البلدية وفرق الإزالة ستتعامل اعتبارا من اليوم مع كل المخالفات في جميع العقارات من دون توجيه إنذارات مسبقة.