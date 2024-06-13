شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة في دولة الكويت بحبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق بمنطقة المنقف وجارى استكمال إجراءات التحقيق.



وذكرت النيابة الكويتية في بيان لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) اليوم /الخميس/ أن ذلك إلحاقا لما نشرته أمس بشأن واقعة حريق أحد المباني فى منطقة المنقف والتي نتج عنها وفاة 49 مقيما وإصابة 49 آخرين.



وكانت النيابة قد أعلنت أمس مباشرتها إجراءات التحقيق في واقعة الحريق إذ شكلت فريقا من أعضاء نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير بادر بالانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته والانتقال إلى المستشفيات المناظرة المتوفين وسؤال المصابين.