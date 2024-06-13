شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. العثور على جثة في موقع حريق سوق المنامة القديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت فرق البحث التابعة للدفاع المدني البحريني على جثة شخص في موقع حريق سوق المنامة القديم.

حسب بيان وزارة الداخلية في البحرين، لا تزال عمليات البحث والتبريد جارية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها حيال ذلك. حريق سوق المنامة تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية بمنطقة سوق المنامة القديم، في البحرين.

حسب بيان وزارة الداخلية البحرينية، انتقل إلى الموقع الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية لمتابعة عمليات مكافحة وإخماد الحريق.

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