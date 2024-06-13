الخليج اليوم .. زعيم الحوثيين يتحدث عن نجاحات إسرائيل في غزة والموعد المحدد لجيشها لإكمال مهمته في القطاع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ألقى زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، كلمة حول تطورات الحرب في غزة و"الإنجاز الأمني الكبير بضبط شبكة التجسس الأمريكية" والمستجدات الإقليمية.

وقال الحوثي: "بين العرب ووسط العالم الإسلامي تحدث جريمة القرن وتستمر مظلمة العصر لـ251 يوما، و لثمانية أشهر قضت وللأسبوع الـ36 والعدو الإسرائيلي يستمر في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بغزة، حيث بلغ عدد المجازر الجماعية أكثر من 3340 مجزرة وعدد الشهداء والجرحى والأسرى في القطاع والضفة قرابة 147 ألفا معظمهم من الأطفال والنساء".

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني ارتكب في هذا الأسبوع أكثر من 35 مجزرة أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 2500 فلسطيني"، موضحا أن "المجزرة التي ارتكبها العدو في مخيم النصيرات بمشاركة أمريكية مباشرة نفذ العدو فيها 250 غارة على نحو 90 منزلا"، مضيفا أن "العدو الصهيوني قام باقتحام بري لمخيم النصيرات منطلقا من الرصيف البحري العائم، مؤكدا أن "استخدام الرصيف البحري العائم في العدوان الصهيوني على النصيرات يكشف حقيقة أنه عبارة عن قاعدة أمريكية. المساندة العربية والأمريكية للعدو الإسرائيلي".

وقال عبد الملك الحوثي: "فيما مضى وقبل عقود كانت مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك وكانت المشكلة الأكبر البعد الجغرافي وصعوبة الإمداد، ولكن الشعب الفلسطيني شعب في وسط العالم الإسلامي وفي محيط عربي وإسلامي يستطيع أن يدعم ويساند لكن هناك تقصيرا واضحا"، مؤكدا أن "من الإساءة للقرآن والإسلام ولرسول الإسلام أن يتضور الشعب الفلسطيني جوعا إلى درجة الوفيات"، وأضاف: ليتذكر الحجاج أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حُرم من الحج إلى بيت الله الحرام".

وأوضح قائلا "من المؤسف جدا أنه مع كل ما يحدث تتجه بعض الحكومات وبعض الأنظمة العربية لتشارك في مناورات تحت الإشراف الأمريكي مع العدو الإسرائيلي"، موضحا أن "المناورات تحت إشراف أمريكي وباشتراك العدو الإسرائيلي من عناوينها “الأسد المتأهب” و”الغضب العارم” و”الأسد الإفريقي”.

وأضاف: "عندما نأتي إلى تلك العناوين "الأسد" أي أسد والدول العربية تتفرج على الشعب الفلسطيني وهو يقتل في إبادة جماعية؟.. أمر مؤسف أن تتحرك بعض الأنظمة العربية لتجعل من نفسها متراسا لحماية العدو الإسرائيلي بدلا من أن تُسهم من أجل الشعب الفلسطيني، لماذا هذا التواطؤ والتعاون مع العدو الإسرائيلي والتخاذل الكبير من أكثر الأنظمة والحكومات"، لافتا إلى أن "واقع العدو الإسرائيلي والواقع الأمريكي ليس إلى درجة أن نتوقع أن تلك الأنظمة رأت نفسها في وضعية ليس أمامها أي خيار آخر ؟".

وأشار إلى أن "أكثر الشعوب تتعاطف بقلبها ولكنها لا تتحرك على المستوى العملي على نحو فاعل حتى في الخطوات البسيطة المتاحة".

ودعا زعيم الحوثيين "تلك الأنظمة لأخذ الدروس أولا من صمود المجاهدين في غزة بالرغم من الإبادة الجماعية والقتل اليومي والتجويع، فالمجاهدون في غزة بإمكاناتهم المحدودة يتصدون للعدو الإسرائيلي على مدى 8 أشهر في معركة مستمرة.. لماذا لا يأخذون الدرس ويستفيدون من موقف جبهات الإسناد المشرّف ومن ضمن ذلك موقف شعبنا اليمني الذي وقف على المستوى الرسمي والشعبي وهو درس لكل الأنظمة وبلدنا بالرغم من معاناته الكبيرة جدا والحرب والحصار والهجمة الشاملة ضده يقف الموقف المشرّف المعبر عن إنسانيته وأخلاقه".

وأشار إلى أن "العرب لم يستفيدوا من موقف بعض الدول اللاتينية والأوروبية التي اتخذت خطوات عملية وقطعت علاقاتها مع العدو"، لافتا إلى أن "العدو الإسرائيلي لم يتمكن من إنهاء تحرك المجاهدين في قطاع غزة ولا من القضاء عليهم ولم يستعد أسراه وبعد 8 أشهر من العدوان والإجرام تمكن العدو من استعادة 4 أسرى بمشاركة أمريكية بعد 8 أشهر ليس نجاحا وبهذه الطريقة يحتاج العدو الإسرائيلي لسنوات طويلة لاستعادة أسراه. ".

صمود المجاهدين في غزة

وأوضح الحوثي أن "صمود المجاهدين في غزة آية من آيات الله ودليل على إيمانهم ووعيهم وثباتهم وإنسانيتهم"، مشيرا إلى أنه "لوحظ في هذا الأسبوع بمحور رفح تنفيذ عمليات نوعية في التنكيل بالعدو واستمرار الرشقات الصاروخية تجاه “غلاف غزة” وما تظهره مشاهد الفيديو هو شيء قليل مما يجري في الميدان من اشتباك مع العدو الصهيوني والتنكيل به".

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وتطرق إلى "جبهة حزب الله التي هي جبهة متقدمة وفاعلة، والأكثر تأثيرا في جبهات الإسناد، وهي مستمرة في التصعيد الكبير ضد العدو"، مضيفا أن "جبهة حزب الله تستخدم القصف الصاروخي المكثف، ومن ضمن ما يستخدم في قصف العدو صاروخ بركان الذي يُلحق تدميرا قويا بالعدو الإسرائيلي وينكل به ويترك دمارا هائلا في قواعده وثكناته العسكرية، كما أن الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله على العدو الإسرائيلي تخترق إمكانات الحماية لدى العدو.

وأكد أن "حزب الله نجح في استهداف منصات القبة الحديدية للعدو الصهيوني، وتتم الإصابة بها والتأثير عليها بشكل مباشر"، موضحا أن "العدو الإسرائيلي في حيرة من أمره تجاه جبهة حزب الله، لأنها جبهة فاعلة ومؤثرة وموجعة"، مؤكدا أن "تورط العدو الإسرائيلي في حرب شاملة مع حزب الله، محفوف بالعواقب الخطيرة و المدمرة التي يتحدث عنها كثير من قادته".

المصدر: قناة المسيرة اليمنية